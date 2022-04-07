Nissan, elektrikli SUV Ariya satışlarını yine erteledi

Nissan, tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek Ariya elektrikli SUV satışlarını tekrar ertelediğini duyurdu.

Son aylarda otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretime ara vermek zorunda kalıyor.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı 2020'de tanıtmıştı.

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın Japonya'da üretilmesi ve satışa çıkması planlanıyordu.

Bir kez daha ertelendi

Son zamanlarda yaşanan çip tedarik problemleri Nissan'ı da vurdu. Marka, yaşanan çip krizinin parça eksikliğine neden olduğunu belirterek Ariya'nın çıkış tarihini geçtiğimiz yıl ertelemişti.

Şirket, benzer durumları gerekçe göstererek elektrikli SUV modelinin satışlarının yeniden ertelendiğini açıkladı.

Nissan'ın Leaf hatchback'ten sonraki ikinci tamamen elektrikli otomobil modeli olan Ariya, 12 Mayıs'ta Japonya'da satışa çıkacak. Şirket en son mart ayı sonlarında bir lansman olacağını duyurmuştu.

Leaf'in ardından geçen bir 10 yılın ardından, Nissan'ın üreteceği ilk yeni elektrikli model olma özelliği taşıyan Ariya, başlangıç fiyatı olarak 40 bin dolardan satışa sunulacak.

Teknik detaylar

Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak.

Arkadan çekişli olan giriş seviyesi modelde, 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motor ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek.

Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.