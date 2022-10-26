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    Nissan eski CEO'su, Renault ortaklığı hakkında konuştu

    Nissan Motor eski CEO'su Saikawa Hiroto, Japon firma ile Fransız Renault'nun, "eşit olmayan ittifakına" çare bulması gerektiğini söyledi.
    • 26.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:34
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    Nissan eski CEO'su, Renault ortaklığı hakkında konuştu

    Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç yarışında rakipleriyle rekabet edebilmek için operasyonlarını yeniden düzenleyecek.

    Marka, bunun için elektrikli araç geliştirme ve üretim işini içten yanmalı motorlu araçlardan ayırmak istiyor. Elbette şirket, bunun için ittifak üyesi Nissan'ın da onayını alması gerekiyor.

    Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.

    Nissan'ın mevcut hisse sevisesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

    renaut

    Nissan eski CEO'sundan açıklama

    AA'nın haberine göre, Nissan Motor eski CEO'su Saikawa Hiroto, Japon firma ile Fransız Renault'nun, "eşit olmayan ittifakına" çare bulması gerektiğini söyledi.

    Hiroto, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulması gerektiğini belirtti.

    Mevcut hisse durumunun "gereksiz sürtüşme oluşturduğunu" savunan Saikawa, kendi yönetiminde de şirketler arası sermaye ilişkisini gözden geçirmeye çabaladıklarına değindi.

    Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

    İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

    Nissan-Renault arasında yaklaşık 1 aydır süren hisse seviyesi müzakerelerinin kasım ayı başında nihayete erdirilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.


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