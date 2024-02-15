Nissan, güncellenen Juke modelinin seri üretimine başladı Nissan, güncellenmiş Juke modelini İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretime aldı. İşte otomobil hakkında tüm detaylar.

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Nissan, güncellenmiş Juke modelinin üretimine İngiltere'deki Sunderland fabrikasında başladı. İç mekanda kalite ve konfor anlamında yapılan iyileştirmeler ve N-Sport versiyonunu öne çıkan yenilikler arasında.

N-Sport donanımında, sarı gövde renginin karşısında siyah renkli tavan, jantlar, kapı kolları, çamurluk ekleri ve A-B sütunları gibi kontrast detayları yer alıyor.

Aracın iç mekanına 12.3 inç boyutundaki yeni multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Bu yeni ekranla birlikte, Android Auto bağlantı özelliği de eklenmiş durumda.

Güncellenen Juke, şeritten ayrılma yardımcısı özelliğini standart olarak bulundururken, acil durum şerit takibini bir opsiyon olarak sunuyor.

Bu sistem, araç şeridinden ayrılmak üzereyken direksiyondan bir titreşim göndererek sürücüyü uyarıyor.

Yeni Nissan Juke motor seçenekleri

Yeni Nissan Juke, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Hibrit seçenekte 95 beygir güç ve 148 Nm tork üreten bir benzinli Nissan motoru ile 50 beygir güç ve 205 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor.

Bu sistemde 15 kW yüksek voltajlı bir jeneratör ile 1.2 kWh'lık sıvı soğutmalı batarya da bulunuyor.

Aracın diğer motor seçeneği ise 1.0 litrelik 3 silindirli DIG-T kodlu motor. Bu motor 117 beygir güç ile 180 Nm tork üretiyor.

Otomobilde 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.