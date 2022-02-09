Nissan, içten yanmalı motor geliştirmeyi durduruyor

Nissan, içten yanmalı motor geliştirmeye son verecek ilk büyük Japon üretici olacak.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduracağını açıklayan markalar arasına Japon otomobil üreticisi Nissan de ekleniyor.

Nikkei'den gelen iddialara göre Nissan, bundan böyle elektrikli otomobil stratejisine öncelik verecek ve içten yanmalı motor geliştirmeyi durduracak.

Bu kararla marka, içten yanmalı motor geliştirmeye son verecek ilk büyük Japon üretici olacak.

ABD PAZARINA ÜRETİM DEVAM EDECEK

Nissan'ın içten yanmalı motor kararındaki tek istisna, Amerika Birleşik Devletleri olacak. Nissan, ABD'ye özel içten yanmalı motorlar üretmeye devam edecek. Çünkü, ülkede Euro 7 emisyon kuralları henüz uygulanmıyor.

Gelecekteki Euro 7 emisyon sınırlamalarına hazırlanmaya başlayan Japon üretici, bu kararı ile birlikte kaynak yönetimi de yapmış olacak.

Yeni nesil dizel ve benzinli motor üretiminin aksine, tüm kaynaklar elektrikli modellere aktarılacak.

Değişimin ilk olarak Çin ve Japonya'da başlaması bekleniyor. Japon marka, ayrıca bu değişim sürecinde hiçbir fabrikanın kapanmayacağını ve hiçbir çalışanın işten çıkartılmayacağını söylüyor.