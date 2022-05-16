Nissan, iki yıl aranın ardından kâr açıkladı

Nissan, 2019 ve 2020 mali yıllarında yaşadığı zarar sonrası, 2021 mali yılında 1.67 milyar dolar kâr elde etti.

2019 ve 2020 mali yıllarında zarar açıklayan Japon otomobil üreticisi Nissan, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2022 mali yıl kapsamlı beklentilerini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, ,üst üst 2 yıl zararda olan şirket, 2021 yılında ise kâra geçti ve 1.67 milyar dolar kâr elde etti. Önceki mali yılda 150,6 milyar yen faaliyet zararı açıklayan Nissan, 2021 mali yılında ise 247,3 milyar yen (1,91 milyar dolar) faaliyet kârı açıkladı.

Nissan'ın 2022 beklentisi

Japon firma Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net kârı, yüzde 30,4 düşüşle 150 milyar yen (1,16 milyar dolar) olarak bekliyor.

Net kârda düşüş beklentisinin, yükselen ham madde fiyatları ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısından kaynaklandığı kaydedildi.

Satışlar 4 milyona çıkacak

Yeni model tanıtımlarıyla küresel satışların 4 milyona erişmesi ve faaliyet kârının yüzde 1,1 artışla 250 milyar yene (1,93 milyar dolar) çıkması bekleniyor.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, Rusya-Ukrayna krizinin küresel piyasalara etkisine değinerek, "Oldukça rekabetçi iş ortamının yaşanacağı bir yıl bekliyoruz." dedi.