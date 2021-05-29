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    Nissan, İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikası kuracak

    Nissan, 1,82 milyar dolarlık yatırımla İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikaları kuracağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 08:39
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    Nissan, İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikası kuracak

    Günümüzde oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobilllerin en önemli bileşenlerinden biri de bataryalar.

    Birçok şirket, kendi batarya teknolojilerini geliştirmek için dev yatırımlar yaparken, bir hamle de Japon otomobil üreticisi Nissan'dan geldi.

    Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei'nin aktardığına göre, Çinli batarya üreticisi Envision AESC ile iş birliğine giden Nissan, İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikaları kuracak.

    1,82 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

    Söz konusu yatırım kapsamında Nissan'ın 1.82 milyar doları gözden çıkardığı kaydedildi. 2024 yılında yeni fabrikalarında batarya üretimine başlamaya hazırlanan Nissan'ın, yatırımları ile yılda 700 bin adet batarya üretmeyi hedeflediği de verilen bilgiler arasında.

    nissan

    Batarya ve elektrik donanımı, elektrikli araçların en pahalı parçaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren markalar ise, son yıllarda batarya bağımlılıklarını azaltmak adına kendi yatırımlarını hayata geçiriyor.

    Nissan'ın ittifak ortağı Renault ile de maliyetleri kısma adına batarya ortaklığı yapacağı belirtiliyor.

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