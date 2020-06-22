Nissan, Japonya'daki üretimi azaltma kararı aldı

İspanya’daki fabrikasını kalıcı olarak kapatan Nissan, Japonya'daki üç fabrikasında da üretimi azaltacak.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, birçok fabrikayı kapatmak zorunda kalmıştı.

Fabrikaların yeniden açıldığı son haftalarda, üreticiler bu sefer de düşük talep nedeniyle beklenen satışları elde edemiyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Nissan, Barselona'daki fabrikasını tamamen kapatacağını duyurmuştu.

Japon otomotiv üreticisi, tüketici tarafındaki taleplerdeki düşüşten dolayı şimdi de Japonya'daki üç fabrikasında vardiya azaltmaya gideceğini duyurdu

AY SONU ÜRETİM YAVAŞLIYOR

Nissan, Oppama ve Kanagawa vilayetlerindeki fabrikaları ile Kyushu'daki montaj hattındaki tüm gece vardiyalarını 29 Haziran ve 31 Temmuz arasında durdurma kararı aldı.

Kyushu'daki ikinci montaj hattındaki gece vardiyalarının ise 20-31 Temmuz arasında da durdurulması bekleniyor.

Nissan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıpları İttifak ortakları Renault ve Mitsubishi ile devreye aldığı bir tasarruf programı ile gidermeye çalışıyor.



