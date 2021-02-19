Euro
8.4445
0.14%
Dolar
6.9725
0.12%
Altın
397.51
-0.08%
Borsa
1.557
0.71%
Bitcoin
361.234
0.20%
EXEN Coin
17.07
0.41%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Nissan, Japonya'daki üretimi durdurma kararı aldı

    Nissan, Fukuşima'da meydana gelen deprem sonrasında bazı tesislerindeki üretimi geçici olarak durduracak.
    • AA
    • 19.02.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nissan, Japonya'daki üretimi durdurma kararı aldı

    Japon otomobil üreticisi Nissan, Fukuşima açıklarında geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen 7.3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak.

    Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Japon üretici, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle böyle bir karar almış durumda.

    Buna göre gelecek hafta içerisinde Oppama ve Shatai tesislerinde üretim askıya alınırken, Shonan tesislerinde ise işletimi kısa süreli durdurulacak.

    nissan

    Aksamdan dolayı hangi model ve sınıf araçlarının tedarikinin gecikeceği bildirilmedi.

    TOYOTA DA DURDURMUŞTU

    Toyota da ülke geneli 9 fabrikasındaki 14 seri üretim bandını geçici askıya aldığını açıklamıştı.

    Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7.3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.

    Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir