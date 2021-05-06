Nissan, Mercedes'teki hisselerinin tamamını sattı

Nissan, Mercedes'in çatı şirketi Daimler'deki yüzde 1,54 hissesinin tamamını yaklaşık 1,4 milyar dolara sattığını duyurdu.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, Mercedes markasının üreticisi Daimler’de bulunan yüzde 1,54’lük hissesini sattığını duyurdu.

Satıştan 1,4 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Nissan, hisselerin tamamını elinden çıkardığını bildirdi.

Japon otomobil üreticisinin, satıştan elde ettiği gelirle kaçak durumunda olan eski CEO Carlos Ghosn'un ayrılışının yol açtığı itibar hasarını yeniden karlı hale getirmeye çalışacağı belirtildi.

Nissan, Daimler'deki yüzde 1,54 hissesinin elden çıkarması sonrası sağlanan gelirin, "elektrikli araçlara yönelmeyi teşvik edecek yatırımlar da dahil olmak üzere, ticari rekabet gücünü daha da güçlendirmesine ve artırmasına" izin vereceğini söyledi.

"İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Daimler ile endüstriyel iş birliğinin değişmediğini belirten Nissan, "İki grup çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

RENAULT DA HİSSE SATMIŞTI

2020 yılını 10 milyar dolar zarar ve 4,5 milyar dolar net borç ile kapatan Fransız otomobil üreticisi Renault da borçlarının bir kısmını ödemek için, Mercedes markasının üreticisi Daimler’de bulunan hisselerinin yüzde 1,54’ünü 1,5 milyar dolara satmıştı.