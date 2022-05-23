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    Nissan, mini elektrikli aracı Sakura'yı tanıttı

    2022 Nissan Sakura, küçük boyutlarıyla şehir içi mobilite için güzel bir alternatif olacak. İşte yeni Nissan Sakura özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:05
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    Nissan, mini elektrikli aracı Sakura'yı tanıttı

    Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, elektrikli otomobil yelpazesine mini bir model ekledi. Şirket, elektrikli mobiliteyi Japon müşterileri için daha erişilebilir kılmak adına 2022 Sakura modelini tanıttı.

    2022 Nissan Sakura, adını Japon kültüründe büyük öneme sahip olan Sakura çiçeğinden alıyor.

    Sakura, 3395 mm uzunluğu, 1475 mm genişliği, 1655 mm yüksekliği ve 2495 mm aks mesafesine sahip Sakura, Fiat 500 modelinden bile daha küçük.

    Teknik detaylar

    Nissan elektrikli araç ailesinin en küçük üyesi olan Sakura'da 47 kW - 63 hp güç ve 195 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

    Eco, Standard ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan otomobilin azami hızı 130 km/s ile sınırlandırılıyor.

    Rejeneratif fren sistemi kapsamında tek pedallı sürüşün de mümkün olduğu araçta WLTC'ye (şehir içi) göre 180 kilometre menzil sağlayan 20 kWsa batarya bulunuyor.

    sakura

    Otomobilin sahip olduğu donanımlar arasında ProPILOT Park (otomatik park) gibi sürücü yardımcı sistemleri, 7 inç dijital gösterge ekranı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, navigasyon ve otomatik klima var.

    2022 Nissan Sakura Japonya'da bu yazdan itibaren satışa çıkacak. Otomobilin fiyatı 2.333.100 Yen (290 bin TL) ile 2.940.300 Yen (365 bin TL) arasında değişiyor.

    nissan sakura

    nissan sakura


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