Nissan modellerinde haziran ayı kampanyaları Nissan Türkiye, gelişmiş güvenlik teknolojilerini (GSR2) içeren yeni modellerinde haziran ayına özel kampanyalar sunuyor.

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Nissan Türkiye, haziran ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Nissan Qashqai'nin haziran ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor.

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım ayrıcalığı, hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz imkanı sunuluyor.

Hafif Hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da ise 200 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.

Nissan Qashqai e-POWER

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 kilometreye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER'ların haziran ayı kampanyasında nakit alım fırsatları sunuluyor.

Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack ve Black Edition donanım seçeneklerinde 150 bin lira e-POWER Qashqai'nin en üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise 240 bin lira nakit alım fırsatı müşterilere sağlanıyor.

Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için Nissan yetkili satıcılarındaki yerini aldı.

Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Nissan Türkiye, GSR2'nin zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini müşterileri ile buluşturuyor.

Tüm bu teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemi de Nissan'ın ayrıca sunduğu gelişmiş sürüş destek sistemleri arasına katılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)