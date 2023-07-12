Nissan modellerinde temmuz ayı kampanyaları Nissan Türkiye, sunduğu temmuz kampanyaları kapsamında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

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Otomobil üreticisi Nissan, temmuz ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

2023 model yeni Nissan Qashqai hafif hibrit seçeneklerinde 45 bin TL, 'Türkiye’de Yılın Otomobili' unvanına sahip yeni Nissan X-Trail’de 60 bin TL ve Nissan Juke'ta ise 25 bin TL değerinde nakit indirim desteği sunuluyor.

Nissan Qashqai

2023 model yeni Nissan Qashqai, 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, ile daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürüyor.

Tekna, Designpack ve Skypack donanım seviyelerinde geçerli temmuz kampanyası kapsamında 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.

Nissan Juke

B-SUV sınıfının dikkati çeken oyuncusu yeni Nissan Juke, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8 inçlik dokunmatik ekranı, değişken sürüş modları, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve artırılmış 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor.

Nissan Türkiye’nin bu ikonik model için oluşturduğu kampanya kapsamında, 2023 Model Nissan Juke’lar 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor.

Nissan Juke’un bu avantajlı kampanyası, tüm donanım paketlerinde geçerli olacak. Nakit alım yapmak isteyen müşterileri ise için Nissan Türkiye Juke için 25 bin TL nakit alım indirimi de sunuyor.

Nissan X-Trail

Öte yandan, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8’nci kez gerçekleştirilen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında Nissan X-Trail yılın otomobili olarak seçilmişti.

Nissan X-Trail 5 ve 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Yeni Nissan X-Trail’in benzersiz 4x4 teknolojili e4ORCE ve benzinli hafif hibrit versiyonları bulunuyor.