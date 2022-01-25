Nissan Qashqai, Türkiye'de aylık bin adet satış hedefliyor

Bu yıl yapacakları satışın yüzde 70’inin Qashqai olmasını hedefledilerinin altını çizen Nissan Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri, aylık bin satış yapmak istediklerini söyledi.

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, 1.33 litre hacimli turbo benzinli motoruyla 2019'da Türkiye pazarına girmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise tasarım ve teknoloji olarak baştan üretilen 2022 Qashqai, ülkemizde satışa sunuldu. Yeni Qashqai, Türkiye'de Tekna, Design, Skypack ve Platinum Premium isimli donanım seviyeleriyle tercih ediliyor.

TEK MOTORLA GELDİ

Kaputun altında ise tek motor seçeneği mevcut. Otomobilde yer alan, 1.3 DIG-T ünite 158 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorda 12V hafif hibrit desteği de var.

Yeni Nissan Qashqai'nin sadece Tekna versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Onun dışında tüm seviyelerde yeni nesil Xtronic CVT otomatik şanzıman karşımıza çıkıyor. Ayrıca Skypack ve Platinum Premium seviyelerinde 4x4 opsiyonu da tercih edilebiliyor.

HEDEF AYLIK BİN ADET SATIŞ

Nissan Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri, yeni Qashqai’yle segmentin çıtasını yukarı taşıyacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl 14 bin 96 adetlik satışla pazardan yüzde 1.9 pay aldıklarını söyleyen Doğueri, “İthal araçta 3,8’lik pazar payıyla yılı tamamladık. 2022 için pazar tahmini yapmak zor. Fakat 700 bin civarı bir baz senaryo öngörüyoruz. Daha aşağıda veya daha yukarıda olabilir.

Her koşulda yüzde 2,5’luk pazar payını hedefliyoruz. Yeni Nissan Qashqai’nin bunda rolü büyük. Satışlarımızın yüzde 70’i buradan gelecektir. Qashqai’de aylık 1000 adetlik tempoya ulaşmak istiyoruz.

Bu 1000 adetlik satışın 300-400 civarının hibrit motorlu e-power modelinden olmasını hedefliyoruz. E-power’ı ikinci çeyrek gibi pazara girecek.” şeklinde konuştu.

YENİ QASHQAI FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 626 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna - 656 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design - 703 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - 727 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 - 760 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - 809 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 - 842 bin TL