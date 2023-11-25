Nissan Qashqai ve Juke, İngiltere'de elektriklenecek Nissan; Qashqai, Juke ve Leaf elektrikli modellerini 3 milyar sterlinlik yatırımla Sunderland fabrikasında üretecek.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Japon otomobil üreticisi Nissan, İngiltere'de üretilecek üç yeni elektrikli aracını açıkladı.

Açıklamaya göre, halihazırda elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkan Leaf modelinin yanı sıra, elektrikli Qashqai ve Juke modelleri de İngiltere'deki Sunderland fabrikasında banttan inecek.

3 milyar sterlin yatırım

Nssan, ayrıca batarya üretim sürecinin de içinde bulunduğu söz konusu fabrikaya 3 milyar sterlin yatırım yapacak.

“EV36Zero projesi, İngiltere’nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland fabrikasını şirketin gelecek vizyonunun merkezine koyuyor.

Bu, Birleşik Krallık Nissan ekibinin geleceğin araçlarını tasarlayacağı ve üreteceği anlamına geliyor.