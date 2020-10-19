Nissan Qashqai ve Micra'ya özel ekim ayı kampanyaları

Nissan Qashqai ve Micra modellerini kapsayan ekim ayı fırsatlarını sizler için derledik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

NISSAN'DAN EKİM KAMPANYASI

Nissan, Qashqai ve Micra sahibi olmak isteyenler için 75 bin TL’ye varan kredi tutarındaki fırsatları ekim kampanyasına taşıdı. Kampanya, cam tavanlı dizel otomatik Nissan Qashqai’lerde yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Kampanya ile ayrıca, şehrin temposuna yüksek teknolojisi ve yenilenen tasarımıyla heyecan katan Nissan Micra için 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,59 faiz avantajı sunuluyor.

Nissan Micra'nın 1 litre hacimli, benzinli motoru, turbo besleme yardımıyla 100 beygir güç üretebilirken, dizel Qashqai'de görev yapan 1.5 litre hacimli ünite 115 beygir gücünde.

Her iki otomobil de manuel şanzımanla alınabilirken Qashqai'nin kampanya dahilindeki seçeneklerinde 7 ileri vitesli, çift kavramalı, yarı otomatik şanzıman bulunuyor. Micra'da ise CVT tercih edilebiliyor.