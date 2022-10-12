Nissan, Rusya pazarından çekiliyor

Nissan, Rusya'daki operasyonlarını yerel ortağına devredeceğini ve Rusya'daki üretim pazarından çekileceğini duyurdu.

Nissan, Rusya'daki operasyonlarını yerel ortağına devredeceğini ve Rusya'daki üretim pazarından çekileceğini resmen açıkladı.

Japon otomobil üreticisinin yönetim kurulu, Rusya'nın Merkezi Araştırma ve Geliştirme Otomobil ve Motor Enstitüsü'ne (NAMI) satışı onayladı.

AA'nın haberine göre satış, Nissan'ın St. Petersburg'daki fabrika ve Ar-Ge tesisleri ile Moskova'daki satış ve pazarlama merkezini kapsıyor.

Nissan'ın Rusya'dan çekilmesinin 100 milyar yen (680 milyon dolar) "etkisi" olacak ve Rusya'daki çalışanlar bir yıl boyunca "istihdam koruması" alacak.

"Mümkün olan en iyi çözüm"

Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Piyasada faaliyet göstermeye devam edemediğimiz noktada, çalışanlarımızı desteklemek için mümkün olan en iyi çözümü bulduk." dedi.

Birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenen satışın şartları Nissan'a 6 yıl içerisinde Rusya'daki operasyonlarını geri alma seçeneği veriyor.

Şirket, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından mart ayında Rusya'da üretimi durdurmuştu.