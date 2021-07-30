Nissan, son 3 yıldır ilk defa kâr bekliyor

Japon otomobil üreticisi Nissan, son 3 yıldır ilk kez 2021 mali yılında kar beklediğini açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla oldukça yara alan otomobil üreticileri, şu sıralar çip kriziyle boğuşuyor. Birçok otomobil markası üretimi durdurmak zorunda kalırken, sektör henüz krizi atlatabilmiş değil.

Yokohama merkezli üretici firma Nissan, kapsamlı yeniden yapılanma ve piyasalardaki talep toparlanma sonrası net kar-kayıp beklentisini güncelledi.

NET KÂR BEKLİYOR

Firma, 60 milyar yen net kayıp düzeyindeki mayıs tahminini yukarı yönlü değiştirerek, mevcut mali yılda 60 milyar yen (546 milyon dolar) net kar bekliyor ve işletme karının 2020'ye kıyasla yüzde 24 artarak 150 milyar yen (1,36 milyar dolar) olması hedefleniyor.

Firma 2021 mali yılı için daha önce açıklanan 4,4 milyonluk satış hedefini ise koruyor.

Bu yılın nisan-haziran çeyreğinde küresel bazda 1,05 milyon araç satışıyla Nissan, 114,5 milyar yen (1 milyar dolar) net; 75,6 milyar yen (683 milyon dolar) işletme karı elde etti.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, düzenlediği basın toplantısında, satışların yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 oranında yükseldiğine dikkati çekerek, Kuzey Amerika'daki satışların toparlanma yaşadığını belirtti.

SON 2 YILDA ZARAR ETMİŞTİ

Nissan, 2020 mali yılında 448,7 milyar yen (4 milyar dolar) ve 2019 mali yılında 671,2 milyar yen (6,1 milyar dolar) düzeyinde net kayıplar yaşamıştı.