Test sürüşü için fırsat: Nissan Türkiye, "Eşsiz Nissan Günleri" düzenliyor Nissan Türkiye ve bayileri tarafından test sürüşü için "Eşsiz Nissan Günleri" düzenleniyor. İşte test sürüşlerinin tarihleri...

AA

Nissan Türkiye ve bayileri tarafından test sürüşü için 'Eşsiz Nissan Günleri' başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan bayilerinde 20-21 Şubat ve 24-25 Şubat'ta düzenlenecek test sürüşü günlerinde birçok sürpriz etkinlik karşımıza çıkacak.

Test sürüşüne katılacak müşteriler; yöresel lezzetlerden ahşap oymacılığına, ebru sanatından canlı performanslara kadar pek çok özel etkinlikten faydalanabilecek.

42 bayide yapılacak

Türkiye'nin 26 şehrinde yer alan 42 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasında, Eşsiz Nissan Günleri kapsamında test sürüşü gerçekleştirilebilecek.

Test sürüşleri, müşterilere araçların performansını ve konforunu deneyimleme şansı verirken, aynı zamanda Nissan‘ın yenilikçi teknolojilerini de keşfetmelerine imkân tanıyacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)