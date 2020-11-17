Nissan ve Mitsubishi arasındaki ortaklık bozuluyor

Nissan, Mitsubishi'deki hisselerinin bir kısmını ya da tamamını satarak kaynak yaratmayı planlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çok zor durumda kalan otomobil üreticileri, çareyi yeni kaynaklar yaratmakta buluyor.

Bu üreticilerden biri olan Nissan, Mitsubishi Motors'da bulunan yüzde 34'lük hissesini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu durum, Renault-Nissan-Mitsubishi arasındaki ortaklık dengesini tamamen bozabilir.

Pandemi sebebiyle etkilenen satışların ardından nakit ihtiyacı çekmeye başlayan Nissan'ın, tüm hisselerini direkt olarak Mitsubishi'ye satacağı söyleniyor. Aynı iddialara göre Mitsubishi bu değişimden oldukça memnun kalmış durumda.

Öte yandan iki markanın da ciddi kemer sıkma projelerine giriştiğini hatırlatmakta fayda var. Nissan önümüzdeki yılın mart ayına kadar operasyonlarında toplamda yüzde 28 oranında küçülmeye gidecek. Mitsubishi'nin ise 140 milyar yen zarar açıklaması bekleniyor.

Üçlü ortaklığın daha önceki başkanı Carlos Ghosn, Nissan-Mitsubishi-Renault ortaklığının bozulacağını söyleyerek sinyalleri vermişti.