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    Nissan'dan 1.4 milyar dolarlık yeşil kredi

    Nissan, sıfır emisyonlu mobilite yatırımları için 1,44 milyar dolarlık yeşil kredi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 08:41
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    Nissan'dan 1.4 milyar dolarlık yeşil kredi

    Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli otomobiller sayesinde sıfır emisyona geçiş yapan üreticiler, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

    Üstelik Avrupa Birliği'nin getirdiği katı emisyon kuralları da markaların elini zorluyor.

    Nissan, sıfır emisyonlu mobilite yatırımları için 1,44 milyar dolarlık yeşil kredi anlaşması imzaladı.

    Sendikasyon kredisinin Mizuho Bank ve MUFG Bank tarafından beş ve yedi yıllık sözleşme dönemleriyle düzenlendiği belirtildi.

    Birçok amaç için kullanılacak

    Nissan, fonların sıfır emisyonlu araçların, elektrikli araç bileşenlerinin ve diğer karbon-nötr girişimlerin araştırılması ve geliştirilmesi için kullanılacağını aktardı.

    Nissan dan 1.4 milyar dolarlık yeşil kredi #1


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