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    Nissan'dan elektrikli araçlara 18 milyar dolar yatırım

    Nissan, önümüzdeki 5 yıllık süreçte elektrikli otomobilllere yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 08:50
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    Nissan'dan elektrikli araçlara 18 milyar dolar yatırım

    Her geçen gün daha da popüler hale gelen elektrikli otomobiller, dev markaların da ilgi odağı haline geliyor. Birçok marka, önümüzdeki yıllarda bu pazara büyük yatırımlar yapmayı planlıyor.

    Japonya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Nissan, düzenlediği bir etkinlikte gelecekteki elektrikli otomobil planlarından bahsetti.

    18 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

    Marka, önümüzdeki 5 yıllık süreçte elektrik dönüşümünün hızlandırılması için yaklaşık 18 milyar dolarlık harcama yapacağını duyurdu.

    Şirketin elektrik dönüşümü için ayırdığı bütçe, pek çok rakibinin iki katından bile fazla. Bu da Nissan'ın sektörde lider olmak istediği anlamına geliyor.

    nissan

    Nissan; 2030 yılına kadar toplam 23 adet elektrik altyapısı kurulmuş araç tanıtacak. Bunlardan 15 tanesi ise tam elektrikli olacak.

    Şirket, önümüzdeki 8 yıl içerisinde lityum iyon batarya maliyetlerini de yüzde 65 düşürecek. Bu sayede araçlar, yıllar içerisinde herkes için ulaşılabilir fiyatlara sahip olmaya başlayacak.

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