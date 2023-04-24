Nissan'dan elektrikli yeni SUV modeli: Arizon Nissan, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni tam elektrikli SUV konsepti Arizon modelini görücüye çıkardı.

Nissan, 2030'a kadar 27 yeni elektrik destekli model tanıtmayı planlıyor. Bunların 19 tanesi ise tam elektrikli olacak.

Nissan, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni tam elektrikli SUV konsepti Arizon modelini tanıttı.

Nissan Arizon, yakından tanıdığımız Qashqai ile benzer boyutlara sahip. Kaslı bir görünüm sunan ön kaputun ucunda aydınlatılmış Nissan logosu ve boydan boya uzanan ışık imzası dikkatlerden kaçmıyor.

Platform tanıdık

Yapılan açıklamaya göre Arizon, CMF-EV platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu platform, aynı zamanda Ariya ve Megane E-Tech Electric modellerinde de kullanılıyor.

Güç aktarma sistemi konusunda henüz bir açıklama yok ancak bu platformun tek ve çift e-motor konfigürasyonlarıyla uyumlu olduğu biliniyor.

Nissan Arizon adı verilen konseptin Çin'de geliştirildiği belirtiliyor. Bu nedenle otomobil, sadece Çin'e özel bir model olarak karşımıza çıkabilir.