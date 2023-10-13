Nissan'dan geleceğin elektrik SUV konsepti: Hyper Adventure! Nissan, elektrikli konsept otomobili Hyper Adventure modelini duyurdu. Ultra fütürist bir tasarıma sahip olan otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Otomobil üreticileri zaman zaman geleceğin konsept otomobilleri adı altında fütüristik tasarıma sahip yeni araçlar sergiliyor.

Bu üreticilerden biri olan Nissan, Hyper Adventure isimli yeni konsept otomobilini görücüye çıkardı.

Nissan Hyper Adventure, alıştığımız crossover araçlara göre benzersiz olan, 5 kapılı bir yapıya sahip.

Yolcular, geleneksel olarak dizayn edilen ön yan kapıları kullanarak veya kelebek tasarımının benimsendiği arka kapılardan araca binebiliyor.

Nissan'ın böyle bir tasarım tercih etmesinin nedeni, Hyper Adventure'ın doğa yolcukları için düşünülerek üretilmiş olması.

Nissan Hyper Adventure, tamamen LED aydınlatmalarla donatıldı ve zorlu koşullarla baş edebilmesi için tasarlandı.

Etkileyici iç tasarım

Otomobilin dış tasarımı kadar içi de harika görünüyor. Ön konsolda boydan boya bir ekran karşımıza çıkıyor.

Bu ekran hem bilgi-eğlence hem de araçla ilgili teknik veriler için kullanılıyor. Ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve sportif koltuklar da araca renk katan detaylar arasında.

Nissan, aracın elektrik motoruna ilişkin bilgi vermese de benzini yakarak bataryayı şarj eden e-4ORCE teknolojisi, Hyper Adventure modelinde yer alacak.

Son olarak, Nissan Hyper Adventure modelinin şimdilik sadece konsept bir araç olduğunu hatırlatalım.

Bu nedenle, otomobilin bir gün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şimdilik belli değil. Nissan, önümüzdeki günlerde başlayacak Japan Mobility Show etkinliklerinde konsept araçla ilgili daha fazla bilgi verecek.