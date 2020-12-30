Nissan'dan itiraf: Araçlarımız çok yaşlı

Nissan'ın operasyon direktörü Ashwani Gupta, markanın ürün gamında çok fazla yaşlı görünen model olduğunu ve bu durumun suçlusunun eski CEO Carlos Ghosn olduğunu söyledi.

Japon otomobil üreticisi Nissan, ürün gamındaki yaşlı otomobilleriyle biliniyor. Örneğin 370Z ve GT-R neredeyse onuncu yılına girmek üzere.

Ayrıca markanın SUV/Crossover segmentinde de benzer durumlar var. Pathfinder, bu yıl itibarıyla 7. yaşını doldururken, Navarra hareketlenen segmentindeki 6. yılını bitirmeye çok yakın.

NISSAN'DAN İTİRAF

Nissan yetkilileri, araçlarının artık çok yaşlandığının farkında. İngiliz Car Magazine ekibine konuşan Nissan operasyon direktörü Ashwani Gupta, üreticinin çok hızlı şekilde büyümeye çalışmasının hata olduğunu ifade etti..

Bu ivmeli büyüme kararının eski kaçak CEO Carlos Ghosn tarafından işleme alındığını belirtti. Gupta, şu anda Nissan'ın ürün gamında bulunan bu yaşlı otomobillerin tamamının Ghosn'un suçu olduğunu düşünüyor.

Ashwani Gupta, elektrikli otomobillerin kesinlikle geleceklerinin bir parçası olduğuna inanıyor. Yeni Ariya'dan memnun olan Japon üretici, Avrupa'da sattığı araçların yüzde 50'sinin elektrikli olmasını istiyor.

Avrupa'daki emisyon düzenlemelerinin sıkılaşması ise yeni Z ve GT-R gibi modellerin bu bölgede satılmayacağı anlamına geliyor.

Gupta'nın açıklamalarına göre Nissan'ın odağı hala Japonya, Çin ve Kuzey Amerika'da. Yenilenme projesini en az hasar ile başarmak isteyen Japon marka, toplam pazar payını da yüzde 6'ya çıkartmak istiyor.





Kaynak: Motor1 Türkiye