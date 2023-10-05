Nissan'dan yeni elektrikli canavar: Hyper Urban Crossover Görücüye çıkan Nissan Hyper Urban konsepti, şirketin gelecekteki elektrikli otomobillerine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka yeni modellerini piyasaya sürüyor.

Ayrıca otomobil üreticileri, gelecekteki modellere kısa bir bakış atmamızı sağlayan konsept araçlar da sergiliyor.

Nissan, bu ayın sonlarında düzenlenecek Japonya Otomobil Fuarı öncesinde, Hyper Urban Crossover isimli yeni bir konsept modelle karşımıza çıktı.

Nissan Hyper Urban, eve güç sağlayan etkileyici V2H (araçtan eve) işleviyle EV ekosistemiyle tamamen iç içe olacak ve bu da önemli miktarda enerji maliyeti tasarrufu sağlayarak elektrik şebekesindeki yükü azaltacak.

V2G (araçtan şebekeye) özelliği sayesinde, araç sahipleri toplulukları desteklemek ve bu süreçte para kazanmak için fazla enerjiyi şebekeye aktarabilecek.

Nissan'ın geleceği bu araçta

Araç, Nissan’ın elektrikli ürünlerinin gelecekteki tasarımını ve teknolojik yeteneklerini temsil ediyor.

Ayrıca ön koltuklar ve arka koltuklar katlanabiliyor. Böylece kanepeye benzer özel bir dinlenme alanı yaratılabiliyor.

Nissan Hyper Urban, günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşma noktasında dinlenme ve kullanışlılığı kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Otomobilin ne zaman üretime gireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.