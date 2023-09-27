Nissan'dan yeni karar! Avrupa'daki tüm modeller elektrikli olacak Nissan, Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.

ensonhaber.com

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 787 bin 626 oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 118,1 yükselerek 165 bin 165'e ulaştı.

Nissan, Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.

Nissan CEO'su Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "Nihai çözüm, geri dönüş yok." dedi.

Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

AB'de en fazla yeni otomobil satışı yapan markalar

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 209 bin 548 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 131 bin 532 otomobil sattı.

Renault Grubu 74 bin 879 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 66 bin 33 adetle dördüncü sırada yer aldı.