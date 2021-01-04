Nissan'ın Avrupa operasyonlarını Renault devralıyor

Japonya’da yayınlanan günlük Yomiuri gazetesi, Nissan'ın Avrupa operasyonlarını Renault'ya devredeceğini duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Nissan, yeni yılla birlikte Avrupa’daki varlığını azaltmayı ve otomobil üretim ve satış operasyonunu Renault’ya devretmeyi planlıyor.

Japonya’da yayınlanan Yomuiru gazetesine göre Nissan; 30 Avrupa ülkesindeki dağıtım kanallarını kapatacak. Honda da İngiltere ve Türkiye fabrikalarını 2021 yılı eylül ayında kapatarak, Avrupa’da üretimden çıkma kararı almıştı.

AVRUPA'DAN ÇEKİLİYOR

Halen Lübnan’da kaçak yaşayan eski başkan Carlos Ghosn, hızlı genişleme politikası ile Nissan’ı Avrupa’daki en büyük Japon şirket haline getirme stratejisi izliyordu.

Bu yaklaşıma tamamen zıt bir strateji olan küresel iyileşme planının bir parçası olarak Nissan; 2021’de Avrupa’daki kendine ait operasyona son verecek.

Ticari ağdan çekilme, Macaristan ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleriyle Hollanda gibi Batı Avrupa’nın bazı pazarları olmak üzere yaklaşık 30 ülkeyi kapsıyor.

Nissan Avrupa operasyonu, Renault’nun Avrupa satış ağı ve yerel distribütörler üzerinden yürütülecek.

Gelen bilgilere göre Japon şirket, ticari gelişimi için beş ülkeyi hedefe oturtacak: Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ile elektrikli araçların (EV’ler) giderek yaygınlaştığı İskandinavya.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ DE RENAULT'YA EMANET

Nissan, Avrupa’da İngiltere ve İspanya’da üretim tesislerine sahip. Pandeminin ilk aylarında kapatılan İspanya Barselona fabrikasına ek olarak, Avila’daki fabrika da bir dağıtım deposuna dönüştürülecek. Bu iki fabrikanın kapanmasıyla, Avrupa’daki tüm ticari araç üretimi Renault’ya emanet edilecek.



31 Mart 2021’e kadar 340 milyar yen (2.71 milyar euro) gibi rekor bir işletme zararına imza atmayı bekleyen Nissan; zararı küçültmek için üretim kapasitesini düşürüyor. Şirketin amacı ise 3 yıl içinde işletme giderlerini 300 milyar yen (2.39 milyar euro) azaltmak.