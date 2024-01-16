Nissan'ın en güçlü elektriklisi Nismo Ariya tanıtıldı Nissan, Ariya adlı elektrikli SUV modelinin 430 beygir güç üreten performans odaklı Nismo versiyonunu görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Nissan'ın performans odaklı bölümü Nismo, şirketin elektrikli SUV modeli Ariya üzerinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu çalışmanın neticesinde, Nissan'ın elektrikli otomobil serisindeki en güçlü model olan Nismo Ariya ortaya çıktı.

Bu performans SUV modeli, 430 beygir gücünde ve Formula E'den ilham alınarak geliştirilmiş yapay bir motor sesine sahip.

Şimdilik sadece Japonya'da satışa çıkacak

Nissan'ın yaptığı basın açıklamasına göre, şu an için bu araç yalnızca Japonya pazarında satışa sunulacak.

Nissan Ariya Nismo, 2024 Tokyo Auto Salon fuarında tanıtıldı ve Japonya'da iki farklı versiyonla satışa çıkacak.

Birinci versiyon, 367 beygir güç ve 560 Nm tork üreten, çift elektrik motoru ve 66 kWh kapasiteli batarya ile donatılmış durumda.

İkinci versiyon ise 436 beygir güç ve 600 Nm tork üretme kapasitesine sahip ve bu versiyon 91 kWh'lık daha büyük bir batarya ile geliyor.

Nismo tarafından geliştirilen Ariya, önümüzdeki bahar mevsiminden itibaren Japonya'da satışa sunulacak ve Kia EV6 GT ile Hyundai Ioniq 5 N gibi modellerle rekabet edecek.

Ancak, bu aracın Japonya dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı şu anda henüz belirsiz.