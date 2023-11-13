Nissan'ın karı 4 kat artarak 1,9 milyar dolara yükseldi Nissan Motor, Nisan-Eylül 2023 dönemi net kârının, önceki yıla kıyasla 4 kat artarak 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Nissan', 2023 mali yılı ilk yarısı bilançoları ile Mart 2024'te sona erecek mevcut mali yıl kapsamlı beklentilerini açıkladı.

Buna göre Yokohama merkezli firmanın, Nisan-Eylül 2023 net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat artışla 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 30,1 artışla 6,06 trilyon yene (39,5 milyar dolar) yükseldiği 6 aylık dönemde, işletme kârı iki kat artışla 336,7 milyar yene (2,22 milyar dolar) çıktı.

Satışlarda da artış var

Ülke içi ile Avrupa ve Kuzey Amerika satışlarındaki artışın etkisiyle, mali yarı yıl boyunca Nissan küresel araç satışları yüzde 3,3 artışla 1,62 milyon adede yükseldi.

Beklentiler arttı

Nissan, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yıl kapsamlı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

13 trilyon yen (85,7 milyar dolar) satış geliri hedefleyen Japon firma 620 milyar yen (4 milyar dolar) işletme kârı ve 390 milyar yen (2,57 milyar dolar) net kâr bekliyor.

Mali yıl boyunca küresel bazda araç satış hedefinin 3,7 milyon adet olarak korunduğu kaydedildi.