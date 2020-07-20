Nissan'ın kompakt SUV modeli Magnite tanıtıldı

Nissan, şimdiye kadarki en kompakt SUV modeli Magnite konseptini Hindistan'da duyurdu.

Nissan, geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli crossover modeli Ariya’nın tanıtımını yapmıştı.

Japon üretici, şimdi de en kompakt SUV modeli Magnite konseptini Hindistan'da görücüye çıkardı.

2020'DE ÜRETİM BANDINA GİRECEK

Nissan Magnite konseptinin 2020 yılı içerisinde küçük değişimler geçirerek seri üretim versiyonuna dönüşmesi ve Hindistan’daki B-SUV segmentinde rekabete girmesi planlanıyor.

Japon markanın açıklamasına göre Nissan Magnite, sınıfının en geniş iç hacmine sahip olacak ve araçta bağlanabilirlik teknolojileri, 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 360 derece kameralar ve hız sabitleme sistemi gibi özellikler bulunacak.

2021'DE SATIŞA ÇIKACAK

Nissan Magnite, Ocak 2021’de iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki, Hindistan’a özel Renault Triber modelinde de kullanılan 72 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferik benzinli ünite olacak.

Söz konusu ünite standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Diğer bir seçenek olan 95 beygirlik 1.0 litre turbo motor ise 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.



