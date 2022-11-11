Nissan'ın net kârı yüzde 61,8 düşüş gösterdi

Nissan Motor'un nisan-eylül periyodunda net kârı yüzde 61,8 düştü. Şirket, 2022 mali yılı net kar hedefini artırdı.

Nissan'dan yapılan açıklamada, nisan-eylül bilanço verileri ile 2022 mali yılı beklentileri duyuruldu.

AA'nın haberine göre, ilk 6 ayda Nissan'ın net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 61,8 düşüşle 64,4 milyar yene (440 milyon dolar) geriledi.

Net kâr düşüşünde Japon firmanın Rusya operasyonlarının durdurulması ve bu ülkeden çekilme sürecinin etkileri hissedildi.

Nissan satışlarında büyük düşüş

Şirketin küresel araç satışları ise Çin'deki Kovid-19 kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle yüzde 21,6 düşerek 1,57 milyona geriledi.

Nissan hedef güncelledi

Yokohama merkezli firma 2022 mali yılı net kâr hedefini 155 milyar yene (1,06 milyar dolar) yükseltti. Küresel araç satış hedefi ise 3,7 milyona çekildi.

Şirketin satış gelirleri 10,9 trilyon yen (74,6 milyar dolar) ve işletme kârı 360 milyar yen (2,46 milyar dolar) olarak bekleniyor.