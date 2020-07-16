Nissan'ın tamamen elektrikli modeli Ariya tanıtıldı

Nissan, elektrikli crossover modeli Ariya’nın örtüsünü nihayet kaldırdı. İşte otomobilin özellikleri ve fiyatı.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı tanıttı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Ashwani Gupta tarafından Yokohama'da dijital lansmanla tanıtılan model, elektrikli otomobillere özgü sessiz, pürüzsüz sürüş ve otonom özellikleriyle ön plana çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Aracın giriş versiyonunda önden çekiş ve 218 bg güç üretebilen tek bir elektrikli motor bulunuyor. Fakat çift motorlu AWD versiyona geçiş yaparsanız bu güç seçeneği 394 bg ve 600 Nm torka yükseliyor.

Arkadan itişli versiyonlar 0-100 km/sa hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayabilirken, AWD çift motor türevleri aynı ivmelenmeye 5.1 saniyede ulaşabiliyor. Baz versiyon 159 km/sa azami hız ile sınırlandırılırken, çift motor AWD versiyonu 200 km/sa maksimum hıza sahip.

İlk olarak Japonya'da satışa sunulacak tamamen elektrikli SUV, 90 ve 65 kWh'lık batarya seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Büyük olan yaklaşık 485 kilometre menzil sunarken, küçük olan 65 kWh'lık batarya da bu rakam 360 kilometreye kadar düşüyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan Ariya, yakın zamanda Alexa desteği de barındıracak. Nissan, aracın günden güne güncelleneceğini açıklarken modelin Japon üreticinin son model güvenlik sistemleri ile donatıldığını da ifade etti.

FİYAT

Nissan Ariya, 2021'in ortalarında önce Japonya'da ardından ABD'de satışa sunulacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 40 bin dolar olarak belirlendi.



