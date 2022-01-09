Norveç'te elektrikli araç satışları, toplam satışların yüzde 65'ini oluşturdu

Norveç, bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke olmuştu. 2021'de de durum değişmedi ve elektrikli araç satışları, toplam satışlardan yüzde 65 pay aldı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

NORVEÇ, DÜNYADA TEK

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükseldi.

2021 yılında Norveç bayileri, yüzde 65'i elektrikli araç olmak üzere 176 bin 276 otomobil sattı. Bu, elektrikli araçların tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 54'ünü oluşturduğu önceki yıla göre yüzde 11'lik önemli bir artış.

Tesla Model 3, yeni alıcılar arasında en popüler seçim oldu, ardından ülkenin en çok satan ilk on listesine girebilen, içten yanmalı motora sahip tek otomobil olan Toyota'nın hibrit RAV4'ü geldi.

Listeye giren diğer önemli otomobiller arasında üçüncü sırada Volkswagen ID.4 ve 10 numarada Polestar 2 yer alıyor.

2021'de ülkenin federal hükümeti, 2025 yılına kadar tüm benzinli otomobil satışlarını sona erdirme planını ilerletmek için yaklaşık 3,41 milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçti.



2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.