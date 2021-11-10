Norveç'te elektrikli araçların payı yüzde 89'a çıktı

Norveç, bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke olmuştu. Ülkedeki şarj edilebilir araçlar, toplam pazarın yüzde 89'unu oluşturuyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

NORVEÇ, DÜNYADA TEK

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, ekim ayında elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 89,5'ini oluşturarak rekor düzeye yükseldi.

Geçtiğimiz ay Norveç'te satılan binek araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 azalarak 11 bin 579'a geriledi.

Bu düşüşe rağmen, şarj edilebilir otomobiller artış gösterdi. Resmi verilere göre, ay boyunca yaklaşık 10 bin 342 yeni şart edilebilir otomobil satıldı.

2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.