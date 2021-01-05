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Norveç'te satılan araçların yarısından fazlası elektrikli

Norveç'te satılan araçların yarısından fazlası elektrikli

Norveç, bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke oldu.