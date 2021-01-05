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- Norveç'te satılan araçların yarısından fazlası elektrikli
Norveç'te satılan araçların yarısından fazlası elektrikli
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 17:48
- Güncelleme : 05.01.2021 - 18:42
Norveç Yol Federasyonu (OFV), 2020 yılına ait otomobil satış verilerini açıkladı.
SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 54,3'Ü ELEKTRİKLİ
Buna göre, ülkede geçen yıl elektrikli araçlar 2020'de satılan tüm yeni otomobillerin yüzde 54,3'ünü oluşturdu.
Söz konusu oran 2019'da yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçmişti.
BENZİNLİ VE DİZEL TERCİH EDİLMİYOR
Geçen yıl dizel otomobillerin payı yüzde 16'dan yüzde 8,6'ya, benzinli otomobillerin payı da yüzde 15,7'den yüzde 8'e gerilerken, hibrit otomobillerin payı yüzde 25,9'dan yüzde 29,1'a yükseldi.
2025 yılına kadar fosil yakıt kullanan araçlara yasak getirmeyi hedefleyen Norveç, fosil yakıt kullanan otomobillerdeki vergileri tamamen elektrikli otomobillere uygulamıyor.
2025'TE SATIŞLARA SON VERİLECEK
Norveç, 2025 yılında benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlayan tek ülke konumunda.
Norveç böylece, elektrikli araç üreticilerinin yeni markalarını ve modellerini test ettiği bir laboratuvara dönüştü.