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    Norveç'te satılan elektrikli araçların payı yüzde 90'a ulaştı

    Norveç, bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke olmuştu. Ülkedeki elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:14
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    Norveç'te satılan elektrikli araçların payı yüzde 90'a ulaştı

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

    Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

    Dünya rekoru Norveç'te

    Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

    Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.

    hyunbdai

    Toplam satışların yüzde 90'ı elektrikli

    Bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke olan Norveç'te, elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor.

    Son rakamlara göre, Norveç’te satılan araçların yüzde 90'ı elektrikli. Öte yandan, Norveç’te tam elektrikli araç satışı yıllık bazda yüzde 7,8 artarken, hibrit araç satışı ise neredeyse yüzde 10 azaldı.

    Son verilere göre Norveç’te en çok satan elektrikli otomobil Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Tesla Model Y. Tesla’yı Volkswagen ID.4 takip ederken, üçüncü sırada BMW i4 yer alıyor.

    Norveç, 2025 yılında satılan tüm otomobilleri elektrikli yapmayı hedefliyor. Ancak son rakamlar, bu hedefe daha kısa sürede ulaşılacağını gösteriyor.


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