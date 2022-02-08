Norveç'ten yeni rekor: Satılan araçların yüzde 84'ü elektrikli

Norveç, bir yılda elektrikli araçların benzinli ve dizel araçlardan daha çok sattığı ilk ülke olmuştu. 2022'de de durum değişmedi ve elektrikli araç satışları, toplam satışlardan yüzde 84 pay aldı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

NORVEÇ, DÜNYADA TEK

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.

YENİ YILA REKORLA BAŞLADI

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) tarafından paylaşılan bilgilere göre, ocak ayında toplam 8 bin yeni otomobil satışı gerçekleşen ülkede bu rakamın yüzde 84'ünü elektrikli araçlar oluşturdu.

Bununla birlikte içten yanmalı motora sahip araçlar yalnızca yüzde 16'lık bir paya sahip olurken, yeni rakamlar geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 arttı.

Ayrıca ülkenin yeni satış rekorunda Audi Q e-tron, Hyundai IONIQ 5 ve BMW iX gibi popüler araçlar yer alırken, satılan 20 araçtan 19'unun tamamen elektrikli olduğu bildiriliyor.

2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.