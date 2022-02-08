- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Norveç'ten yeni rekor: Satılan araçların yüzde 84'ü elektrikli
Norveç'ten yeni rekor: Satılan araçların yüzde 84'ü elektrikli
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 08:56
- Güncelleme : 08.02.2022 - 09:52
Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.
Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.
NORVEÇ, DÜNYADA TEK
Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.
Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.
YENİ YILA REKORLA BAŞLADI
Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) tarafından paylaşılan bilgilere göre, ocak ayında toplam 8 bin yeni otomobil satışı gerçekleşen ülkede bu rakamın yüzde 84'ünü elektrikli araçlar oluşturdu.
Bununla birlikte içten yanmalı motora sahip araçlar yalnızca yüzde 16'lık bir paya sahip olurken, yeni rakamlar geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 arttı.
Ayrıca ülkenin yeni satış rekorunda Audi Q e-tron, Hyundai IONIQ 5 ve BMW iX gibi popüler araçlar yer alırken, satılan 20 araçtan 19'unun tamamen elektrikli olduğu bildiriliyor.
2025'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİLECEK
Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.