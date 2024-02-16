Ocakta en çok satılan ikinci el otomobil modelleri belli oldu Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo öne çıktı.

AA

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 181 bin 774'e yükseldi.

2023'ün Aralık ayında 168 bin 421 araç satışı yapılmıştı. Böylece satışlar ocak ayında aylık bazda yüzde 7,9 artış gösterdi.

En çok satılan 10 marka

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 258 satış ile Fiat oldu. Bunu 20 bin 339 ile Volkswagen ve 20 bin 125 ile Renault takip etti.

Satış sıralamasında 19 bin 183 adetle Ford dördüncü, 15 bin 538 ile BMW beşinci oldu. Opel 8 bin 300, Hyundai 8 bin 47, Peugeot 7 bin 833, Citroen 7 bin 445 ve Mercedes-Benz 7 bin 423 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 181 bin 774 aracın yüzde 76,2'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

En çok satılan 10 model

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 151 bin 124 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea, 11 bin 328 ile ocak ayının en çok tercih edilen modeli oldu.

İşte ocakta en çok satılan 10 ikinci el otomobil:

1. Fiat Egea - 11 bin 328

2. BMW 5 Serisi - 7 bin 222

3. Renault Megane - 6 bin 945

4. Volkswagen Passat - 5 bin 645

5. Renault Clio - 5 bin 466

6. Ford Focus - 4 bin 586

7. Honda Civic - 4 bin 415

8. BMW 3 Serisi - 4 bin 078

9. Toyota Corolla - 3 bin 651

10. Opel Astra - 3 bin 357

Hafif ticaride ilk 10

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 650 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat Doblo 3 bin 882 adetle ayın en çok tercih edilen modeli oldu. Ford Transit/Tourneo Courier 3 bin 509 ile ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 134 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 901 satışla Ford Transit, 1792 ile VW Cady, 1754 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1483 satışla VW Transporter, 1224 ile Renault Kangoo, 1027 ile Citroen Berlingo ve 976 adetle de Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)