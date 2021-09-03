ODD Başkanı Ali Bilaloğlu: Çip krizi gelecek yıl da sürecek

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizinin gelecek yıl da otomotiv üretimini etkileyeceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde yaşanan elektronik çip eksikliği, otomobil sanayi üretiminde önemli bir kriz yarattı.

Yıl başından bu yana devan eden çip krizi sonrası birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı.

"GELECEK YIL DA SÜRECEK"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektöründe çip sorununun devam ettiğini belirterek, "Bu çip krizi en azından 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022'nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022'nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak." dedi.

Ali Bilaloğlu, bazı bayilerin ÖTV konusunu istismar ettiği ve fırsatçılık yaptığı yönündeki iddialara ve haberlere de değindi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yönde bir araştırması olduğunu bildiren Bilaloğlu, "Bu zaten basında yer aldı, kulis haberi de değil artık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; biz bu araştırmayı, bu konudaki hassasiyeti ayakta alkışlıyoruz. Maliye Bakanlığı'mızın, bu konuda ya da herhangi bir perakendede usulsüzlük veya fırsatçılık yapılıyorsa bunun önüne geçmesi ve tabii ki bunların durdurulması lazım." diye konuştu.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, otomotiv sektörünün çok sıkı denetim altında olan, gerek markalar gerekse devlet tarafından denetim altında bulunan ve yönetmeliklerle indirim veya fiyat artışı konularında çok net tanımlanmış bir sektör olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Yani ciddi anlamda denetim ve yönetmeliklerle yönetilen bir sektör olarak sadece çok az sayıda bayinin tüm sektörü zan altında bırakmasından da çok rahatsızız.

"USULSÜZLÜK YAPAN ÇOK SAYIDA YETKİLİ SATICI VAR"

Çünkü denetim sonunda da göreceğiz; burada bu usulsüzlüğü yapan yetkili satıcı sayısının hakikaten çok az sayıda olduğunu adım gibi biliyorum. Ama ne yazık ki bunun basına sanki tüm sektörün çok düzgün çalışmayan, fırsatçı bir sektör gibi yansıması ve algılanması bu işin bizim açımızdan açıkçası en üzücü tarafı... O yüzden bu algının da belki düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825-875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.