Opel, 2023'te 15 farklı elektrikli model tanıttı Opel, 2023 yılında tanıttığı 15 farklı elektrikli model piyasaya sürdü. Şirket, yeni yılda tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını da üretecek.

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Opel, Alman otomobil endüstrisinin öncü markalarından biri olarak, teknoloji ve verimlilik konusunda segment standartlarını belirleyen modelleriyle tanınıyor.

2023, Opel için elektrikli araçlara geçiş konusunda dönüm noktası bir yıl oldu, çünkü bu yıl içinde tam 15 farklı elektrikli modeli piyasaya sürdü.

Şirket, 2024'te otomobil üretimindeki 125. yılını kutlamak için hazırlıklar yapıyor ve yeni yılda tüm modellerinde elektrikli seçenekler sunmayı hedefliyor.

Bu strateji, Opel'in elektrikli araç pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Opel CEO'sundan açıklamalar

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundan Opel CEO’su Florian Huettl, şu ifadeleri kullandı:

Mobiliteyi elektrikli, kolay ve heyecan verici hale getiriyoruz. Vizyoner Opel Experimental, yeni Astra Sports Tourer ve yeni Corsa Elektrik ile sadece IAA Mobility'de üç dünya lansmanı gerçekleştirdik. Ayrıca son olarak Cezayir ile yeni pazarlara girmeye de devam ettik.

Opel, 2023’te sadece binek otomobil segmentinde değil, aynı zamanda ticari araç segmentinde de öne çıktı.

Yeni Opel Combo ve Opel Vivaro’nun tamamen elektrikli versiyonları, içten yanmalı motorlu versiyonlar ile benzer ve ödün gerektirmeyen kullanım özellikleriyle profesyoneller için en uygun ihtiyaçlara yanıt veriyor.