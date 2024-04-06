Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'da yalnızca elektrikli araç satacak Opel, 2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir seçenek ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlar sunmayı planlıyor.

AA & Ensonhaber

Rüsselsheim merkezli Opel, yenilikçi ve geleceğe yönelik mobilitenin temelini 125 yıl önce attı.

125 yılda Opel’in Avrupa'daki tüm üretim tesislerinden çıkan 75 milyondan fazla araç yollarla buluştu.

Günümüzde ise en çok satan modellerden biri olan yeni nesil Opel Astra da Rüsselsheim'da üretiliyor.

Opel'den elektrikli araç atağı

2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir seçenek ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlar sunmayı hedefleyen Opel, geniş elektrikli ürün yelpazesini herkese ulaştırmayı amaçlıyor.

Opel'in Türkiye planları

Opel, Türkiye'de ise bu yıl içinde mevcutta bulunan Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik'e ek Yeni Frontera başta olmak üzere dört yeni elektrikli model sunmayı planlıyor.

Opel'in elektrikli ürün gamı, çok yakında gelecek yeni hafif ticari modelleri ile geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Bu sayede, işletme sahipleri de hemen hemen her amaç için doğru modeli Opel'in ürün gamında bulabilecek.