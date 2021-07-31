Opel, 2028'de Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak

Opel, 2028 yılında Avrupa'da içten yanmalı modelleri bitireceğini ve tamamen elektrikli araç markası haline geleceğini açıkladı.

Fiat Chrysler ve PSA grubu birleşmesiyle hayata geçirilen Stellantis'in elektrikli araçlar için 30 milyar euro yatırım yapacağını sizlerle paylaşmıştık.

Stellantis çatısı altındaki markalar da elektriklenme planlarını duyurdu. Bu kapsamda, Opel'in de Avrupa'da tamamen elektrikli hale geleceği tarih belli oldu.

2028'DE AVRUPA'DA ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Opel’in tüm modelleri 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşacak ve 2028 yılı itibarıyla da Opel için ana pazar olan Avrupa’da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.





Opel, elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçerken, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak.

Bununla birlikte tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibarıyla ise Opel için ana pazar olan Avrupa’da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

İKİNCİ HEDEF ÇİN PAZARI

Otomotiv endüstrisinin geleceğini elektrikli araçlarda gören Opel, teknolojisini aynı zamanda çevreci kimliğiyle aynı potada eriterek sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.

Bu vizyonunu global marka olma hedefinde de ön planda tutan marka, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de de tamamen elektrikli bir marka olarak yer almayı ve karlı bir şekilde büyümeyi planlıyor.

MANTA SERİ ÜRETİME GİRİYOR

Opel, çağın gereklerine göre yorumladığı neo-klasik otomobili Manta GSe ElektroMOD için aldığı 'heyecan uyandıran olumlu geri bildirimler' sonrası, Manta modeline yeniden hayat verme kararı aldı.

Opel’in marka tarihi için gerçek bir ikon ve markanın geleceği için bir ilham kaynağı olan Opel Manta, gelecek 10 yıl içerisinde 'tamamen elektrikli' olarak seri üretilecek.