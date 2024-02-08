Opel Astra Elektrik, Ecotest'ten 5 yıldızı kaptı Opel Astra Elektrik, bağımsız test kuruluşu ADAC Ecotest 2023'te 110 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 103 puan alarak en iyi derecelendirme olan 5 yıldızı kazandı.

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Opel'in kompakt sınıftaki tamamen elektrikli modeli Astra Elektrik, 2023 yılında bağımsız test kuruluşu ADAC Ecotest tarafından değerlendirilerek 110 puan üzerinden 103 puan alarak en iyi derecelendirme olan 5 yıldızı kazandı.

Şirketin açıklamasına göre, Astra Elektrik, teste katılan 94 otomobil arasından üçüncü sırayı alarak podyuma çıktı.

İlk 10'daki tek Alman model

Bu başarıyla birlikte, Opel Astra Elektrik, ilk 10'a girebilen tek Alman otomobili oldu.

Otomobil, gelişmiş elektromotor gaz pedalına basıldığı ilk andan itibaren 115kW/156 HP güç üretirken 270 Nm'lik güçlü bir tork sağlıyor.

1.679 kilogramlık düşük boş ağırlık, otomobilin dinamik sürüş karakterini güçlendirirken enerji tüketimine de katkıda bulunuyor.

Tamamen elektrikli ve emisyonsuz sürüş sunan Astra Elektrik birçok elektrikli rakibinin hızı 150km/s veya 160km/s ile sınırlıyken, 170km/s'lik bir maksimum hızla birlikte geliyor.

418 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunabilen Astra Elektrik, 54 kWsa'lik lityum-iyon bataryası ve standart olarak sunulan gelişmiş ısı pompası teknolojisi sayesinde 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa enerji tüketiyor.

Yeni Opel Astra Elektrik, düşük enerji tüketimi sayesinde günlük kullanımın yanı sıra şarj molası vermeden en uzun seyahatlerde de sıfır emisyonlu sürüş keyfi sunuyor.

Rejeneratif fren sistemi sürüş esnasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını sağlarken Astra Elektrik'in verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)