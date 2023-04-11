Opel CEO'su Florian Huettl, Türkiye pazarını değerlendirdi Opel Üst Yöneticisi Florian Huettl, Türkiye pazarı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

AA

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, markanın Türkiye planları ve otomotiv pazarına ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

Türkiye'ye daha önce geçen yılın temmuz ayında geldiğini hatırlatan Huettl, Türkiye'de Opel'in 2022'de çok başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Opel Türkiye'nin, globalde diğer ülkeler arasında elde ettiği güzel sonuçlarla 2022'de 5'inci sırada olduğuna işaret eden Huettl, şöyle konuştu:

Bu, aynı zamanda dinamik ve çok ciddi büyüme gösteren bir pazar. Opel yüzde 4'lük Avrupa pazar payına sahip. Geçen sene Türkiye'de yüzde 4,7, Fas'ta da yine yüzde 4'ün üzerindeydik. Yani bu bölgeler, iş fırsatlarının yüksek olduğu bölgeler anlamına geliyor geçen yılki rakamlara göre.

Yeni araçlar yolda

Florian Huettl, gelecek 2 yolda Türkiye'de ürünler açısından çok ciddi atağa geçeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Astra'nın bataryalı elektrikli versiyonu, yani salt elektrikli bir Astra’nın lansmanı önümüzdeki 3-4 ay içinde yapılacak.



Şimdi elektrikli Astra'nın çalışmaları fabrikamızda tamamlanıyor. Yeni Astra elektrikli, ilk olarak 3 ülkede; Almanya, İngiltere ve Türkiye'de lanse edilecek.



Neden? Çünkü Türkiye bizim için büyük bir pazar, önemli bir pazar, ana pazarlarımızdan biri. Burada büyümek istiyoruz. En ön saflarda yer almak istiyoruz.



Türkiye'de başlayan elektrifikasyona geçiş hareketinin öncüsü olmak istiyoruz. Elektrikli Astra, önümüzdeki aylarda bu piyasaya çok büyük hareketlilik getirecek.

2023 yılı için Türkiye ve Türkiye pazarı için son derece iyimser olduğunu ifade eden Huettl, pazarda çok iyi bir talep olduğunu ve marka olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.