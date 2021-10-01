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    Opel, çip krizi nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

    Opel, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime yeni yıla kadar ara vereceğini açıkladı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 08:44
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    Opel, çip krizi nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

    Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan çip krizine hala bir çare bulunamadı. Birçok marka üretime zaman zaman ara verirken, bu markalara Opel de katıldı.

    Alman otomobil üreticisi, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime yeni yıla kadar ara vereceğini duyurdu.

    Opel'den yapılan açıklamada, Eisenach'taki tesisin tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatılacağı belirtildi.

    ÜRETİM GELECEK YIL BAŞLAYACAK

    Açıklamada, Opel'in Grandland modelinin üretildiği fabrikada, üretimin "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" gelecek yıl yeniden başlayacağı bildirildi.

    GRANLAND

    Öte yandan, Almanya'nın en önemli sanayilerinden biri olan otomobil imalatı, modern otomobiller için gerekli olan yarı iletkenlerin kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirlerindeki kesintilerden olumsuz etkileniyor.

    ZARAR 210 MİLYAR DOLAR

    Danışmanlık firması AlixPartners'ın yaptığı araştırmaya göre, yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntı, küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacak.

    Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybı olması bekleniyor.

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