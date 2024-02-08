Opel Corsa 1 milyon TL sınırına dayandı: İşte güncel fiyat listesi Opel'in şubat ayı güncel fiyatları açıklandı. En ucuz model olan Corsa, 1 milyon TL sınırına ulaştı. İşte güncel Opel Corsa fiyatları...

ensonhaber.com

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada yeni nesliyle karşımıza çıkıyor.

Opel'in 1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Opel Corsa fiyat listesi - Şubat 2024

Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 992 bin 900 TL'ye yükseldi.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 169 bin 900 TL'ye çıktı.

Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 331 bin TL seviyesinden başlıyor.

Yeni Opel Corsa özellikleri

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Türkiye’de 2023’ün ilk 9 aylık döneminde, B-HB segmentinde ithal araçlarda lider konumda yer alarak büyük bir başarıya imza atan Opel Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor.

Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor.

Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.