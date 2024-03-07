Opel Corsa 1 milyon TL sınırını aştı: İşte güncel fiyat listesi Opel'in mart ayı güncel fiyatları açıklandı. Markanın en ucuz modeli olan Corsa, 1 milyon TL sınırını aştı. İşte güncel Opel Corsa fiyatları...

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1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın önde gelen modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada yeni nesliyle yollarda.

Opel'in 1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Opel Corsa fiyat listesi - Mart 2024

Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 992 bin 900 TL'den 1 milyon 007 bin TL'ye yükseldi.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 186 bin 900 TL'ye çıktı.

Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 351 bin 900 TL seviyesinden başlıyor.

Yeni Opel Corsa özellikleri

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor.

Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.