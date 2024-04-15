Opel Corsa 1 milyon TL sınırını aştı: İşte nisan ayı güncel fiyat listesi Opel'in nisan ayı güncel fiyatları açıklandı. Markanın en ucuz modeli olan Corsa, artık 1 milyon TL'nin üzerinde satılıyor.

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1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Opel Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Yeni Corsa, mart ayında yapılan zamla birlikte artık ülkemizde 1 milyon TL'nin üzerinde bir fiyatla satılıyor.

Nisan ayı fiyat listesini açıklayan Opel, Corsa modeline yine zam yaptı. İşte güncel Opel Corsa fiyatları.

Opel Corsa fiyat listesi - Nisan 2024

Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 1 milyon 007 bin TL'den 1 milyon 025 bin 900 TL'ye yükseldi.

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 186 bin 900 TL'den 1 milyon 207 bin 900 TL'ye çıktı.

Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 351 bin 900 TL'den 1 milyon 368 bin 900 TL seviyesine yükseldi.

Yeni Opel Corsa özellikleri

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor.

Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.