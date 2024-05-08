Opel Corsa 1 milyonu aştı: İşte mayıs ayı güncel fiyat listesi

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Opel Corsa, Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.
Yeni Corsa, mart ayında yapılan zamla birlikte artık ülkemizde 1 milyon TL'nin üzerinde bir fiyatla satılmaya başlanmıştı.
Mayıs ayı fiyat listesini açıklayan Opel, Corsa modeline yine zam yaptı. İşte güncel Opel Corsa fiyatları:
Opel Corsa fiyat listesi - Mayıs 2024
Edition donanımına sahip "2024 model Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5" modelinin fiyatı 1 milyon 025 bin TL'den 1 milyon 045 bin 900 TL'ye yükseldi.
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition donanımının fiyatı ise 1 milyon 207 bin 900 TL'den 1 milyon 227 bin 900 TL'ye çıktı.
Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 fiyatı ise 1 milyon 368 bin 900 TL'den 1 milyon 373 bin 900 TL seviyesine yükseldi.
Yeni Opel Corsa özellikleri
Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.
Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor.
Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.
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