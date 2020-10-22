Opel Corsa, Astra ve Grandland X modellerinde ekim kampanyası

Opel, ekim ayında müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanı ve farklı finansman olanakları ile Corsa, Astra ve Grandland X modellerini otomobilseverler ile buluşturuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

OPEL'DEN EKİM KAMPANYALARI

B segmentinin iddialı üyesi Opel Corsa’ya ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay ve yüzde 0 faiz imkanına ek, showroom’lara özel avantajlarla ve 159 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Astra HB modeline ise 222 bin 700 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Alman marka, ekim ayına özel olarak C-SUV modeli Grandland X’i 303 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL kredi için 15 ay yüzde 0 faiz imkanı ile sunarken, B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X’i ise 211 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.